Recco: a Cotù si festeggia la Madonna del Fulmine

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

Nella frazione di Cotù prenderà il via, il 24 agosto, la due giorni di devozione religiosa, delizie gastronomiche e vivace intrattenimento, in onore di Nostra Signora del Fulmine e San Bartolomeo. “Cambia il tempo, cambiano i costumi, cambiano le mode ma le tradizioni restano. La festa in onore di Nostra Signora del Fulmine, destinata ad attrarre cittadini e turisti, sarà capace anche quest’anno di coniugare spiritualità e momenti di divertimento” dice il sindaco Carlo Gandolfo.



Sabato, nei pressi della Chiesa che domina le colline a levante della città intitolata all’apostolo, l’alzabandiera dei Quartieri Cotù, Cisternone e Carbonara-Bastia segnerà l’inizio dei festeggiamenti. In serata (ore 20:30) la Santa Messa solenne, a cui seguirà la processione con l’Arca della Madonna del Fulmine, accompagnata dagli spari di saluto dei quartieri. Lo stand gastronomico, che aprirà alle ore 19 nelle due giornate di festa, offrirà una varietà di prelibatezze. L’intrattenimento musicale è a cura della Filarmonica Rossini.

Le celebrazioni continueranno domenica 25 agosto, iniziando con la Santa Messa alle 9; in serata Santo Rosario e benedizione e distribuzione di focaccette in onore di San Bartolomeo Apostolo. Lo spettacolo pirotecnico sarà curato dal Quartiere Cotù. Il 26 agosto alle ore 18 sarà ammainata la bandiera dei Quartieri. Per la comodità dei partecipanti, sarà disponibile un servizio navetta per entrambi i giorni, garantendo un facile accesso all’evento: sabato dalle ore 18.45 e domenica dalle ore 18.30.

