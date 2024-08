Regionali, tre giorni per il nodo Pd-M5s. E Pirondini alza la posta in gioco

Liguria. Che il Movimento 5 Stelle non fosse intenzionato a stare a guardare mentre il Pd decideva come impostare candidato, coalizione e programma in vista delle elezioni regionali in Liguria era chiaro da circa un mese.

In quella fase, immediatamente dopo la manifestazione di piazza De Ferrari con Schlein e Conte a stringersi le mani sul palco insieme a Bonelli e Fratoianni, i pentastellati stavano studiando il regolamento per capire se Luca Pirondini, ex consigliere comunale per un mandato e un pezzo e ora senatore, fosse tecnicamente candidabile alla presidenza della Regione Liguria.

» leggi tutto su www.ivg.it