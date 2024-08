Regione al “Meeting per l’amicizia fra i popoli” di Rimini per promuovere paesaggio, enogastronomia e cultura

Rimini. Italo Calvino, Fabrizio De André, Tedua e molti altri. La Liguria sceglie cento tra i suoi personaggi più illustri per presentarsi al Meeting per l’Amicizia fra i Popoli in corso alla Fiera di Rimini e per promuovere paesaggio, enogastronomia e cultura.

L’evento, che ha come titolo di questa 45° edizione “Se non siamo alla ricerca dell’essenziale, allora cosa cerchiamo?”, è uno dei festival culturali più rilevanti a livello internazionale, un appuntamento che richiama figure di spicco e visitatori da ogni angolo del mondo, con una media di 800mila visitatori all’anno, numeri che ne fanno una delle fiere culturali più partecipate d’Italia.

