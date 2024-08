‘Santa’: ancora un successo per Petruzzelli a Villa Durazzo

Tutto esaurito sotto il tendone allestito dal Comune a Villa Durazzo di Santa Margherita Ligure per lo spettacolo di Pino Petruzzelli, lunedì 19 agosto: c’erano circa 150 persone, con tutte le sedie occupate. E’ stato il primo spettacolo del festival Tigullio a Teatro 2024, quest’anno dedicato al tema “Poesia del mare”. Lunedì è andato in scena lo spettacolo “Erkin, l’ultimo pesce del mare d’Aral”, scritto, diretto e interpretato dallo stesso Petruzzelli. L’incrocio tra una surreale favola ecologista e il crudo racconto di come l’uomo in appena 50 anni con la propria miopia ha distrutto e prosciugato il Lago d’Aral, salato e grande come il Nord Italia.

Di solito l’artista genovese di origine pugliese recita in solitaria. Anche stavolta ha recitato da solo, ma supportato da quattro bravissimi e giovani musicisti della GOG, la Giovane Orchestra Genovese: Cecilia Oneto al flauto, Giovanni Battista Costa al clarinetto, Angelica Larosa all’oboe, Francesco Travi al fagotto. Il testo è stato accompagnato da musiche di Debussy (Syrinx); Shostakovich (Second Waltz); Debussy (soli per flauto dal “Prelude a l’apres midi d’un faune”); Morricone (Gabriel’s oboe); Stravinskij (dai tre pezzi per clarinetto solo n.1 e n.2 ); Albinoni (adagio); Stravinskij (estratti da “Le sacre du Printemps”);

