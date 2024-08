“Scelta della società Borgo Ameglia non può essere imputata in alcun modo all’amministrazione”

“Registriamo con sorpresa la decisione della società Borgo Ameglia di cessare l’attività, ma la scelta non può essere in alcun modo imputabile all’Amministrazione Comunale che in questi anni ha garantito, pur tra molte difficoltà, l’utilizzo della struttura alla società”. Sindaco Galazzo e la giunta amegliese replicano così all’attacco dell’opposizione in merito alle sorti della società calcistica. “Pochi giorni or sono – spiegano – c’è stato un incontro con i rappresentanti della società e nulla lasciava presagire questo epilogo. Verificheremo tutte le iniziative possibili e opportune per evitare che i bimbi di Ameglia che vogliono praticare il calcio siano costretti a rivolgersi a strutture e/o società al di fuori del nostro territorio. Le polemiche politiche – conclude la nota – le lasciamo in questo momento ad altri che evidentemente rimpiangono i tempi in cui la politica imponeva i presidenti della società e addirittura il colore della maglia. Noi no”.

