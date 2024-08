Shopping La Spezia by night, mercoledì il terzo appuntamento di agosto con le aperture serali dei negozi

E’ giunto al penultimo appuntamento “Shopping La Spezia by night”, il progetto promosso da Confcommercio La Spezia con il patrocinio del Comune della Spezia. L’associazione di via Fontevivo 19/F ricorda che anche nella serata di mercoledì 21 agosto, dalle 18 alle 23, i commercianti che hanno aderito all’iniziativa apriranno le porte dei propri negozi pronti ad accogliere chi vorrà approfittare delle aperture serali per fare acquisti.

“Da inizio agosto le aperture serali stanno diventando una consuetudine sempre più apprezzata da parte degli spezzini – dichiara il presidente di Federmoda Confcommercio La Spezia Simone Vezzoni -. L’appuntamento offre un’opportunità per fare acquisti in un’atmosfera rilassata e senza fretta, dunque rinnoviamo l’invito a provare questa esperienza, a maggior ragione per coloro che sono rientrati nella propria città dopo le ferie e non hanno potuto sperimentare nelle settimane precedenti le aperture straordinarie. Infine un ringraziamento a tutti i commercianti che da settimane sono impegnati nelle aperture serali per amore del proprio lavoro”.

