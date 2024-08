Cielo sereno o poco nuvoloso ovunque al mattino, con qualche addensamento in più sullo Spezzino. Nuvolosità in aumento sui rilievi nelle ore centrali del giorno, con possibili locali precipitazioni sui settori interni di Centro-Levante. Rasserenamenti in serata: così la previsione di Arpal.

VENTI: moderati settentrionali al mattino su Savonese e Genovesato, con tendenza a divenire a regime di brezza nel corso del giorno; rinforzi occidentali nelle ore diurne sui capi di estremo Ponente e Levante

