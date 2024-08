Sori, Edobar chiuso per un mese: ispettori Asl nel regno della focaccia col formaggio

Genova. Sulla pagina Facebook di Edobar si legge “chiuso per ferie dal 15 agosto fino al 16 settembre”. Ferie anticipate, in realtà, di circa un mese rispetto alle consuetudini per portare avanti alcuni lavori di adeguamento necessari a rispettare le prescrizioni avute dagli ispettori dell’igiene.

Edobar, storico locale di Sori, conosciuto in tutto il genovesato soprattutto per la sua focaccia col formaggio – da asporto o al tavolo – ha ricevuto nei giorni scorsi la visita della Asl3 che ha evidenziato alcune carenze strutturali.

