Stadio Bacigalupo in sintetico, la conferma della Polisportiva Savona: “Al lavoro per il nuovo manto”

Savona. “Stiamo lavorando per creare una sinergia tra Comune, Federazione Gioco Calcio Regionale e Savona FBC in modo da dotare l’impianto di manto sintetico, al fine di rendere il campo fruibile per molte ore in più alla settimana e soprattutto riportare il Savona FBC e i suoi tifosi allo stadio Bacigalupo”. Lo annuncia la dirigenza dell’Asd Polisportiva Savona stilando un bilancio del primo anno di gestione del complesso “Valerio Bacigalupo”.

“A luglio 2023 lo stadio ha riaperto i battenti – ricordano dall’Asd – Ora, dopo un anno, possiamo dare un po’ di numeri. Tra le società di calcio che hanno utilizzato lo stadio per allenamenti ci sono l’Asd Us Città di Savona (prima squadra) e l’Asd Fbc Veloce 1910 (settore giovanile) che da settembre 2023 a maggio 2024 hanno svolto 2016 ore di allenamento. Altre 162 ore di allenamento sono state svolge dalla Federazione Italiana Arbitri”.

