Taglio degli alberi a Brignole, ambientalisti depositano esposto: “Possibile danno erariale”

Genova. Continua la protesta per il taglio degli alberi di Brignole considerati a rischio crollo. Dopo l’abbattimento dei primi tre pini domestici avvenuto ieri sera, anche questo pomeriggio alcune decine di manifestanti, cittadini e rappresentanti dei comitati genovesi hanno dato vita ad un presidio per chiedere all’amministrazione di fermare le operazioni e trovare soluzioni alternative.

Presenti anche gli attivisti del Circolo Nuovo Ecologia, da sempre in prima linea per le questioni legate alla gestione del verde pubblico. Al megafono Marco Fabbri ha ricordato come l’associazione abbia depositato un esposto articolati su essenzialmente su due punti: “Vogliamo chiarire questa situazione partendo proprio dalla sicurezza – ha spiegato a Genova24 – se è vero che c’è un rischio crollo, ci chiediamo come mai nessuna area è stata transennata in ottica cautelativa. Questi alberi devono essere tagliati con urgenza, senza aspettare, e sotto fanno passare persone e autobus?”.

