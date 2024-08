Treni, l’attacco di Linea Condivisa: “Il contratto di servizio è veramente vantaggioso per i viaggiatori?”

Liguria. “Esprimiamo forti preoccupazioni riguardo al contratto di servizio stipulato tra Regione Liguria e Trenitalia, evidenziando un grande squilibrio a sfavore dell’utenza. Fin dal 2018, abbiamo denunciato le criticità di questo accordo, che prevede una durata di 15 anni, una scelta anomala rispetto ai contratti precedenti, giustificata solo dalla decisione di Trenitalia di fornire nuovi treni. Questa decisione, presa prima della firma del contratto con Regione Liguria, rappresenta un’iniziativa d’impresa in cui la Regione non è intervenuta, accettando a scatola chiusa il nuovo materiale proposto da Trenitalia. Inoltre, la modifica alla legge regionale sul trasporto pubblico locale, operata dal Presidente Toti, ha permesso a Trenitalia di mantenere la proprietà sui nuovi treni, lasciando la Regione in una posizione di debolezza nel caso si volesse coinvolgere un diverso operatore o realizzare un affidamento “in-house” alla scadenza del contratto”.

Così Gianni Pastorino, capogruppo Linea Condivisa in Consiglio regionale.

