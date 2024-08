Valli dell’Aveto: gli appuntamenti di agosto

Dal Consorzio Ospitalità diffusa, una montagna di accoglienza

Partiamo con la nostra visita guidata alla scoperta di Santo Stefano d’Aveto in programma per Sabato 24 Agosto: una mattinata dedicata all’esplorazione di Santo Stefano d’Aveto, borgo storico situato a 1.000 metri sul livello del mare, insignito della Bandiera Arancione del Touring Club Italiano. In compagnia della guida, potrai visitare il suo caratteristico centro storico, il Castello Malaspina Fieschi Doria e il Santuario della Madonna di Guadalupe, scoprendo tante curiosità sulla storia di questi luoghi (prenotazione tramite il seguente modulo online: https://forms.gle/Xe6TCWNyqZt2LLTBA entro le ore 12:00 del giorno precedente. Info: Tel. +39 3346117354 preferibilmente con messaggio SMS o Whatsapp).

Proseguiamo poi con la Valle Sturla, dove Sabato 24 agosto è una giornata particolarmente ricca di eventi!

Sempre a cura del nostro Consorzio, con partenza da Borzonasca, abbiamo in calendario l’escursione in lingua inglese “Holy waters, magic woods”.

EN >> Saturday August 24th, One-day guided hikes in ENGLISH: The ancient god Pen cherished his springs and waterfalls. The monks diverted the river to the fields around the Borzone Abbey. Thousands walked through these forests, back and forth from the seaside to the northern plains. Discover the hidden secrets of the Sturla Valley with a local guide, enjoy the magic of woods, and learn about myths, traditions and agriculture. Starts in Borzonasca at 10.30 a.m and ends in Borzonasca at 4.30 p.m. (Reservations must be made through the following online form: https://forms.gle/Zp2sbYfzfdYsCFXBA by 12:00 PM on August 23rd. More infos at +39 334 61 17 654 by SMS or Whatsapp).

Il Comune di Borzonasca propone invece le seguenti iniziative:

– alle h 10:30 a Borzonasca si terrà la cerimonia di intitolazione del Palasport al grande ciclista e concittadino Angelo Brignole, nel centenario della sua nascita, con la riedizione della mostra “Fatiche, successi e ricordi di Angelo Brignole, il Gregario di Bartali”, a suo tempo realizzata dal Parco dell’Aveto.

– alle h 21:30, nella piazza centrale del paese, si terrà il Concerto delle Radici con il Corpo Bandistico Città di Lavagna, evento facente parte di Mi Casa es Tu Casa – Festival Diffuso delle Radici nelle Terre dei Fieschi.

Sempre Sabato 24 in Valle Sturla, il Parco dell’Aveto propone invece la 28^ “European Bat Night”, la Notte Europea dei Pipistrelli, organizzando un’intera serata dedicata alla scoperta e alle particolarità di questi curiosi e affascinanti mammiferi: la serata si svolgerà presso il Rifugio “A. Devoto” al Passo del Bocco, in Comune di Mezzanego, con cena presso il rifugio, a base di piatti e prodotti locali e passeggiata nella zona del laghetto del Bocco e in aree aperte circostanti, dove si effettuerà una “caccia” ai chirotteri con il bat-detector, un particolare strumento che permette di captare gli ultrasuoni emessi e di renderli udibili all’orecchio umano (prenotazione obbligatoria compilando il form online al link https://forms.gle/Dui68EZJdumDzcnR8. Info: e-mail info@parcoaveto.it, Tel. 0185 343370).

Steininger Retreats (Temossi, Borzonasca), propone inoltre per Sabato 24 Agosto, una seconda data di Aperitivo Selvatico, una giornata ricca di attività: foraging walk con guida, miti e storie attorno al fuoco e aperitivo con cocktail preparati con ingredienti raccolti sul posto (info e prenotazioni: steininger-experience.com).

Continuano anche gli eventi di Green Riviera (Borzonasca), con Giaiette in Festa: Domenica 25 Agosto pranzo in musica e a seguire ballo liscio (info e prenotazioni: Tel. +39 3356755442).

Domenica 25 Agosto torna inoltre Wild Explorer, il format speciale di Horsewatching che prevede un’escursione sulle tracce dei cavalli a bordo di un pulmino sulle strade forestali del Parco. Trasporto con navetta per raggiungere le quote più elevate, dove i branchi si spostano con le temperature più alte. L’esperienza Wild Explorer è pensata per piccoli gruppi, di sole 7 persone, per un’avventura esclusiva a contatto con la natura (per info e prenotazioni: Tel. 3473819395 – icavalliselvaggidellaveto@gmail.com).

Sempre numerosi gli eventi in programma nel comune di Santo Stefano d’Aveto:

Mercoledì 21 Agosto, “Biciclettando su Marte”, sul Monte Aiona. Escursione in EBike dal Monte Penna al Passo dell’Incisa

Giovedì 22 Agosto, serata di Karaoke Itinerante con Luca Storace, in località S. Stefano d’Aveto

Venerdì 23 Agosto, Cena in Contrada, in Via al Castello

Sabato 24 Agosto, “Un Palco sull’Aveto Festival” torna con “Amico Fragile – Napo canta De André”, canzoni e storie con Silvia Benvenuto

Sabato 24 Agosto, Laboratorio del Formaggio per bambini (visita ai pascoli, mungitura e produzione del formaggio)

Domenica 25 Agosto, festa e pranzo agricolo “Se Batte U Gran” in località Alpicella

Domenica 25 Agosto, Festa in onore della Madonna di Guadalupe, con concerto del Coro La Contrada presso il Santuario di S. Stefano d’Aveto

Domenica 25 Agosto, Festa in onore della Madonna del Soccorso, con processione per le vie del paese e benedizione dei bambini, in località Pievetta. Pesca di beneficenza, Sagra della Torta Nostrana con premiazione e assaggio delle torte e infine Spritz Party con estrazione premi della lotteria

Da Domenica 25 a Martedì 27 Agosto, escursione “Le eccellenze geologiche e floristiche del Monte Nero e del Monte Maggiorasca” con le Guide Meraviglie d’Aveto, passando due notti al Rifugio Monte Bue (info e prenotazioni: Tel. 3496446635 Andrea, 3339503870 Giuseppe, 3473929891 Guglielmo)

Martedì 27 Agosto, Pellegrinaggio al Monte Maggiorasca

Torna anche “Un pomeriggio con gli Asinelli”, in programma per Sabato 24 Agosto presso l’azienda agricola “La Ghianda” di La Villa (S. Stefano d’Aveto), per trascorrere un paio d’ore con questi dolcissimi animali, alla scoperta della loro vita e della loro quotidianità (info e prenotazioni: Tel. + 39 339 1265771 o 0185 88046).

Tanti anche gli appuntamenti in programma nel comune di Rezzoaglio:

Martedì 20 e Mercoledì 21 Agosto a Cabanne, Festa Patronale di San Bernardo e “Sagra del Minestrone”, con stand gastronomici e musica di Federico Cocco e Pietro Galassi, con discoteca insieme a Mema Dj nella serata di Mercoledì 31

Venerdì 23 Agosto a Magnasco, Festa con stand gastronomici e la musica di Alberto Kalle e Valeria Cuneo

Sabato 24 Agosto a Magnasco, Festa patronale di San Bartolomeo. Pomeriggio in compagnia di musica, truccabimbi e giochi di una volta, e serata con stand gastronomici e la musica dell’orchestra “William Band”