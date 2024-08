A novembre si conferma la manifestazione “Sapori & Mestieri”

Nel calendario degli avvenimenti autunnali, da venerdì 22 a domenica 24 novembre, Confartigianato conferma la manifestazione “Sapori & Mestieri – Stile Artigiano” che anche quest’anno vedrà protagonisti i prodotti tipici, dolci e salati, del territorio regionale. Un week end in cui il centro storico della città sarà pervaso da stand gastronomici, artigiani del cioccolato, pasticceri e specialità territoriali. L’evento, conosciuto dagli spezzini come “festa del cioccolato”, è giunto ormai alla diciannovesima edizione, un bel traguardo per una manifestazione che introduce allo shopping natalizio. Tra varie prelibatezze e articoli adatti a regali natalizi, “Sapori & Mestieri” di Confartigianato è uno degli appuntamenti fissi del Comune della Spezia in autunno. Sei un’azienda del settore enogastronomico? Sei un artigiano con il marchio Artigiani in Liguria? Vorresti anche tu partecipare all’iniziativa con uno stand, facendo conoscere e vendendo al pubblico i tuoi prodotti? Contatta subito l’ufficio eventi Confartigianato: Antonella Simone tel. 0187286655, Silvia Orlandini tel. 0187286669, Armando D’Amaro tel. 0187286650.

