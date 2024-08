Aggredisce in strada la compagna disabile, 40enne finisce in carcere dopo mesi di violenze

Genova. Un uomo di 40 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di maltrattamenti aggravati dopo avere aggredito in strada la compagna 44enne portatrice di disabilità. L’ennesimo episodio in mesi di violenza, come ha poi raccontato la donna ai militari che l’hanno soccorsa.

È successo in via del Lagaccio, a Oregina. A dare l’allarme è stato un passante che ha segnalato un’aggressione in strada e ha deciso di chiedere aiuto. Il 112 ha dirottato la chiamata ai carabinieri, che quando sono arrivati sul posto hanno trovato la donna sofferente e sotto choc, sul corpo e sul volto i segni dell’aggressione subita.

