Balneari: Fiba Confesercenti Tigullio chiede al Comune di Chiavari di sospendere le gare

Chiavari. Una rappresentanza di Fiba Confesercenti Tigullio è stata ricevuta ieri dal sindaco di Chiavari Federico Messuti e da una delegazione di consiglieri comunali, così come richiesto dagli stessi concessionari il 9 agosto scorso in occasione del presidio realizzato nel giorno della manifestazione nazionale dei balneari.

Sul tavolo, naturalmente, la spinosa questione delle concessioni demaniali marittime. “Abbiamo chiesto al sindaco la sospensione dell’avviso di gara pubblica delle concessioni del Comune di Chiavari, proprio in ragione di una corretta applicazione della Bolkestein – spiega Elvo Alpigiani, in rappresentanza di Fiba Confesercenti Tigullio – gli articoli dal 9 al 13 della direttiva europea riguardanti l’obbligo delle evidenze pubbliche, non possono essere applicati in presenza di una pianificazione del litorale costiero quale è quella prevista dalla legge regionale n. 13 del 1999 che, all’articolo 11bis, impone ai Comuni un vincolo del 60% di fronte mare balneabile da dare in concessione disponendo, di conseguenza, che il restante 40% debba essere lasciato libero”.

» leggi tutto su www.genova24.it