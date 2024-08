Cantiere del Veilino, con i lavori ancora fermi i parcheggi restano nel limbo. Lodi: “Situazione critica”

Genova. Il mese di luglio doveva segnare una piccola ma significativa svolta per piazzale Resasco, nel cuore del quartiere di Staglieno: con i lavori fermi al palo in attesa della risoluzione contrattuale con la ditta affidataria, le aree di sosta sarebbero dovute essere in parte recuperate, ma ad oggi l’atteso intervento non è stato ancora portato a termine.

A denunciarlo la consigliera comunale di Azione Cristina Lodi, che in questi giorni ha effettuato un sopralluogo sul posto: “A fine luglio in Consiglio comunale dalla giunta erano arrivate assicurazioni sul fatto che nel giro di pochi giorni si sarebbero recuperati dei parcheggi, cosa non avvenuta. Oggi la situazione è veramente divenuta insostenibile per la vita del più grande cimitero della città e per le tante attività della zona. Servono risposte immediate”. Per questo motivo la consigliera Lodi ha depositato una interrogazione scritta per chiedere immediati chiarimenti.

