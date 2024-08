Champions League e sogno Scudetto: la Rari Nantes Savona è ripartita

Savona. Hanno preso il via questo pomeriggio gli allenamenti della Rari Nantes Savona in vista di una stagione che si preannuncia ricca di aspettative. L’ultimo atto dell’annata precedente era stato in una piscina Zanelli gremita per la Gara 2 della Finale Scudetto contro la Pro Recco. Una sconfitta che non aveva scalfito l’entusiasmo e l’orgoglio per una grande cavalcata.

Ora il mondo della pallanuoto è stato rivoluzionato dal ridimensionamento del club recchelino, a seguito del disimpegno del presidente Volpi. La Rari Nantes Savona ha dunque preso il posto dei genovesi tramite la Wild Card in Champions League. L’esordio della squadra di Alberto Angelini sarà il prossimo 9 ottobre (in calce il calendario completo).

