Cucina Popolare Genovese, la donazione di SoCrem per portare avanti il progetto

Genova. Una donazione importante di generi alimentari e che permetterà di portare avanti nei prossimi mesi, e senza troppi pensieri, la missione di dare un pasto caldo su una tavola imbandita e condivisa dai volontari della Cucina Popolare Genovese. Questo il “sogno di una notte di mezza estate” divenuto realtà grazie alla generosità di SoCrem, l’ente che si occupa delle cremazioni a Staglieno.

“L’Associazione Cucina Popolare Genovese è lieta di esprimere il più sentito ringraziamento a SoCrem per l’importante donazione in generi alimentari ricevuta nei giorni scorsi – si legge in una nota stampa del gruppo che da quasi due anni da vita a questo progetto – Questo gesto di straordinaria solidarietà rappresenta un sostegno fondamentale per la nostra Trattoria Sociale, un progetto nato con l’obiettivo di offrire pasti caldi e nutrimento a chi si trova in difficoltà economica e sociale”

