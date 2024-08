Il Sestri Levante non giocherà al Picco: inaugurato il nuovo Sivori

Niente stadio Picco per il Sestri Levante. Il club ligure aveva indicato lo stadio spezzino come impianto che avrebbe temporaneamente ospitato le gare interne della squadra in caso di mancata conclusione nei tempi previsti dei lavori di ristrutturazione dello stadio Sivori, che proprio oggi è stato presentato. “Oggi inauguriamo il rinnovato impianto di Sestri Levante, a conclusione di un intervento di adeguamento finanziato anch’esso da Regione Liguria”, ha raccontato l’assessore regionale Giacomo Giampedrone. “Abbiamo utilizzato un fondo destinato a infrastrutture strategiche come riteniamo sia uno stadio per la sua città: siamo convinti che avere impianti sportivi all’avanguardia sia un elemento di sviluppo fondamentale per tutto il territorio”. Il club del levante ligure disputerà dunque la Serie C tra le mura amiche del proprio stadio, senza dover viaggiare in trasferta alla Spezia.

