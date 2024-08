Luca Somma vince il concorso “Scrivi Rap” e riceve un premio a Santo Stefano

È stato ospite a Santo Stefano nei giorni scorsi il vincitore del concorso “Scrivi Rap” ideato e promosso dal Comune di Santo Stefano Magra. Si tratta di un giovane artista, Luca Somma, residente a Napoli, che ha così potuto incidere, in qualità di aggiudicatario del contest, la sua canzone. “È stato emozionante incontrare il vincitore della prima edizione di Scrivi Rap, nato in seguito all’evento pubblico Serata Rap – Parole in piazza, che abbiamo organizzato lo scorso luglio di fronte al Palazzo comunale – racconta Paolo Ruffini, Assessore alla Cultura –. Luca, in arte Yoloreal, in questi giorni ha potuto registrare il suo testo presso ADM Studio a Santo Stefano, una bella realtà di giovani che hanno fatto della loro passione, la musica, un lavoro. Il senso del concorso era proprio questo: valorizzare una realtà imprenditoriale locale legandola al sogno del vincitore, ossia quello di incidere e produrre la sua musica. Adesso questo ragazzo è tornato a Napoli con il proprio pezzo inciso con dei professionisti, il tutto grazie a Conad Santo Stefano che ha creduto da subito nel progetto e che ringrazio a nome mio e dell’Amministrazione comunale. Stiamo già pensando alla prossima edizione del concorso che conterrà delle novità. Invito i giovani interessati a partecipare e a mettersi in gioco, perché da parte dell’amministrazione ci sarà il massimo supporto”.

Yoloreal, nato a Napoli nel 1999, si dedica al rap da 10 anni e pratica beatbox da 15. “La musica mi accompagna fin da quando ero piccolo, oltre a essere la mia più grande passione. È la mia valvola di sfogo ed è ciò che mi fa sentire vivo. Ho iniziato a condividere video sui miei canali social per dimostrare il mio talento, riuscendo a costruire da 0 una famiglia di più di 160mila membri (yoloreal family). Sto inseguendo il mio sogno di riuscire a fare musica nella vita e oggi per me, da napoletano e da italiano, è una grandissima soddisfazione essere riuscito a vincere un contest di livello nazionale nell’arte che mi accompagna da quando ero piccolo. Il titolo del brano che ho scritto, e con cui ho vinto questo contest, è ‘91’. Il numero 91 ha il significato di rimanere positivi verso il proprio scopo di vita, e mi piace pensare di riuscire a fare del bene attraverso le parole, così che molti altri ragazzi della mia età possano immedesimarsi in ciò che scrivo. Inseguire i propri sogni, riempie l’anima e il cuore”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com