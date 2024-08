L’entrata in servizio dei filobus da 18 metri sulla linea 3 Chiappa – Felettino porterà con sé una piccola rivoluzione nella dislocazione delle fermate nella zona della stazione ferroviaria. Le dimensioni dei nuovi mezzi Atc e la necessità di avere marciapiede predisposti per la salita e la discesa degli utenti diversamente abili porteranno infatti ad accorpare le fermate Via Fiume FS e Piazza Caduti del lavoro, in entrambi i sensi di marcia.

Le due fermate si trovano a poche decine di metri l’una dall’altra e pertanto non ci dovrebbero essere particolari ripercussioni per l’utenza, mentre si andrebbe a evitare un impatto negativo sui flussi di traffico, ma al contempo la rimozione della fermata Via Fiume FS in direzione Piazza Saint Bon (e a seguire Spallanzani o Via Nino Bixio) sottrarrebbe una fermata nei pressi della stazione ferroviaria per tutte le linee che svoltano a destra in uscita da Via Milano.

Per ovviare a ciò, d’intesa con gli uffici Mobilità del Comune, Atc istituirà una nuova fermata sul lato destro di Via Milano, poco prima dell’incrocio, che andrà di fatto a sopperire alla soppressione di quella che oggi si trova poco lontano in Via Fiume.

Per consentire la creazione della nuova fermata, nei giorni scorsi nel tratto finale di Via Milano è scattata la cancellazione di una decina di stalli per moto e scooter, che saranno ricollocati nelle vicinanze.

L’articolo Mini rivoluzione in zona stazione: saranno accorpate due fermate Atc in Via Fiume e ne sarà istituita una nuova in Via Milano proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com