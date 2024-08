Percorsi educativi sul mare, tre giorni per tutte le età con Seatrek

Un mix di snorkeling e Biologia Marina per comprendere, vivere il mare e la costa. Il progetto Seatrek – Percorsi Educativi sul Mare, nasce dall’esperienza pluriennale nell’educazione ambientale, nella didattica subacquea, del nuoto e nella ricerca scientifica dei Professionisti del team del Ceas del Parco Nazionale delle Cinque Terre. Un’idea innovativa in continua evoluzione, sviluppata in completa autonomia, che ha permesso di superare lo stereotipo dello snorkeling dandogli una veste scientifica concreta.

I percorsi del Seatrek sono strutturati per livelli crescenti di conoscenze e caratterizzati fin dall’inizio dall’uso di strumentazioni per la ricerca in ambito biologico marino, sia in mare sia in laboratorio, per permettere a neofiti anche molto giovani di iniziare a padroneggiare le attrezzature e acquisire la sicurezza necessaria in mare.

La grande partecipazione di quest’anno soprattutto nel livello Discovery e nel notturno, ha fatto sì che si organizzassero appuntamenti extra alla programmazione originaria. Nello specifico:

Night Seatrek riservato agli Adulti e ai ragazzi dai 14 ai 17 anni accompagnati a Vernazza il 24 Agosto Discovery riservato ai ragazzi dai 9 ai 17 anni a Levanto il 26 e 27 agosto. Si ricorda che la prenotazione è obbligatoria.

Per Informazioni e Prenotazioni:3703157790 oppure cea@parconazionale5terre.it

