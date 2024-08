‘Psicosi’ ragno violino, l’esperto: “Tante segnalazioni dalla Liguria, ma non c’è da preoccuparsi”

Genova. Dal tragico caso di Bari, dove un 23enne morso in campagna è morto per shock settico e insufficienza multiorgano, a quello di Marghera, dove una ragazza di 25 anni è finita in ospedale con una grave infezione, fortunatamente trattata in tempo. Tra i “protagonisti” dell’estate 2024 c’è anche il ragno violino, piccolo aracnide dalla caratteristica macchia sul dorso (che ricorda appunto lo strumento musicale) che nella stagione calda spesso balza agli onori delle cronache per avvistamenti e morsi. Finendo per generare una sorta di “psicosi”, quasi sempre poco utile o producente.

Un passo indietro: il ragno violino, nome scientifico Loxosceles rufescens, è, tra le specie di ragno italiane, una delle due con un veleno in grado di creare problemi di rilevanza medica. L’altro è la malmignatta, o vedova nera mediterranea, il cui veleno agisce però in modo diverso. Quello del ragno violino ha infatti un’azione citotossica, agisce disgregando i tessuti nei dintorni della zona colpita. Con il morso possono inoltre essere trasmessi batteri che peggiorano la situazione.

