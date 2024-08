Regionali 2024, Arboscello (PD) annuncia la sua ricandidatura: “Pronto a difendere ancora le istanze del savonese”

Savona. “Ho deciso di comunicare al partito la disponibilità a ricandidarmi: per continuare a rappresentare il territorio savonese, con la speranza di poter essere, questa volta, dalla parte di chi governa, per dare forza e seguito alle vostre istanze”. L’annuncio arriva dal consigliere regionale del PD Roberto Arboscello, pronto ad una nuova sfida elettorale in vista delle prossime elezioni regionali.

“Questi ultimi quattro anni in Consiglio regionale sono stati per me un percorso intenso e pieno di sfide: sanità, lavoro, ambiente sono stati i temi centrali del mio impegno quotidiano. Ma soprattutto, ho avuto l’onore di incontrare tante persone, imprese e associazioni in cerca di risposte concrete” spiega l’esponente Dem.

» leggi tutto su www.ivg.it