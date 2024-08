Rezzoaglio: giornata di Impegno con Libera Tigullio

Da Presidio Nicholas Green – Tigullio

Dopo la prima Giornata di Impegno e Formazione con Libera nel Tigullio, tra il mare, il Leudo storico di Sestri Levante e i porti liguri, la seconda giornata prevista domenica 25 agosto ci porta tra i monti della Val d’Aveto per l’iniziativa dal titolo “Mafie nei pascoli. Come pecore in mezzo ai lupi”, organizzata in collaborazione con la Comunione Familiare Bosco Fontana di Rezzoaglio e la rivista “lavialibera”.



Sarà una giornata ricchissima di in-formazione sull’importanza della cura e dello sviluppo del territorio, anche per difenderlo da infiltrazioni mafiose. Partiremo con una mattinata di Impegno concreto attraverso attività manuali, guidate da Fabrizio Bottari – presidente Consorzio della Quarantina, a favore del progetto “Terre a colori”; seguirà un pranzo conviviale preparato dalle famiglie aderenti alla Fondazione Bosco Fontana, e proseguiremo il pomeriggio con la visita alla “Casa dei Semi” e al “Museo delle patate tradizionali” recentemente inaugurati; termineremo con la visione della docu-inchiesta “Ipossia Montana” (di S. Nardacchione, A. Giagnorio e C. Fasciani) insieme a Sofia Nardacchione, coautrice, ed Elena Ciccarello, direttrice responsabile della rivista “lavialibera” in video-collegamento, con le quali approfondiremo il tema dell’infiltrazione mafiosa nei tranquilli territori montani. Sarà nostro ospite anche Alessandro Ponte, giornalista d’inchiesta de Il Secolo XIX.

La quota di partecipazione è di 18€, da versare in loco, per la copertura delle spese sostenute per il pranzo e l’organizzazione delle attività. Le attività sono adatte a grandi e piccini.

La prenotazione è obbligatoria per il pranzo e la partecipazione alle attività del mattino, da effettuare ai seguenti contatti: 333 8933937 – presidiogreen.libera@gmail.com, mentre le attività pomeridiane sono aperte fino ad esaurimento posti (per ulteriori informazioni, contatti in locandina).

» leggi tutto su www.levantenews.it