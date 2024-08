Si blocca l’auto: bimba resta chiusa dentro, liberata dai Vigili del fuoco

Paura in Via della Pace a Castelnuovo Magra per una bimba piccolissima rimasta chiusa in auto. La piccola era con la madre e d’un tratto, con le chiavi rimaste all’interno, le portiere non si aprivano più. La donna non ha esitato un attimo di più e ha chiamato il numero unico delle emergenze. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco dal comando di Sarzana che con una particolare attrezzatura, utilizzata per le aperture hanno liberato la bambina che si è ricongiunta con la madre, visibilmente spaventata.

