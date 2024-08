Si tuffa da dieci metri a Manarola: adolescente portata in codice rosso a Cisanello

Mezzi di soccorso in emergenza per una 17enne recuperata nel pomeriggio a Manarola. I fatti risalgono a prima delle 17 quando il 118, la Pubblica assistenza di Corniglia sono stati mobilitati per soccorrere la giovane che si era tuffata da dieci metri. Stando a quanto appreso, la giovane si era buttata dagli scogli però quando è risalita lamentava fortissimi dolori alla schiena. Nel giro di pochi minuti poi è partita la chiamata per il numero unico delle emergenze. I soccorritori presenti sul posto le hanno prestato le prime cure ma si è reso necessario un trasporto d’urgenza in ospedale si è poi alzato in volo l’elisoccorso Pegaso dalla Toscana. Sul posto era presente anche la Polizia locale. La giovanissima è stata poi verricellata sul velivolo per poi essere accompagnata all’ospedale Cisanello di Pisa, in codice rosso.

