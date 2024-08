Petko Hristov si lega allo Spezia fino al 30 giugno 2028. Il nuovo capitano dello Spezia ha trovato l’accordo per il prolungamento, coronamento di un percorso di crescita importantissimo sia a livello personale che per la squadra tutta. Approdato nel Golfo dei Poeti nell’estate 2021, ha visto la serie A con 17 presenze condite da una rete siglata alla Lazio. In totale sono 52 i gettoni complessivi in maglia bianca, mentre le reti del nuovo capitano aquilotto sono 4, grazie alle tre fondamentali realizzati nella passata stagione, decisive ai fini dell’ottenimento della salvezza diretta.

L’articolo Spezia Calcio, capitan Hristov prolunga fino al 2028 proviene da Città della Spezia.

