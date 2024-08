Tubo rotto in corso Sardegna, viabilità ancora ridotta verso San Fruttuoso

Genova. Dureranno ancora diversi giorni i lavori di ripristino della sede stradale nel tunnel di corso Sardegna che oltrepassa la sede ferroviaria per arrivare in corso Torino, collegando i quartieri della Foce e San Fruttuoso. Dopo la riapertura al traffico dei fornici di ponente e quello centrale, infatti, resta ancora chiuso al traffico quello più a levante, che consente la circolazione in direzione nord.

Al momento, quindi, è stata completamente ripristinata la viabilità in direzione mare, vale a dire quella che passa più a ponente, mentre per il completo ritorno alla normalità serviranno ancora alcuni giorni di lavoro per mettere in sicurezza la strada letteralmente esplosa insieme alla tubazione della rete idrica dopo il guasto di ieri pomeriggio. Disagi quindi per chi da via Tolemaide, che prosegue la direttrice di corso Europa e corso Gastaldi, vuole svoltare a destra, avendo solamente una corsia a disposizione, quella centrale. Consigliata quindi la deviazione più a monte sul ponte di Terralba.

