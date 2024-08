A Sciarborasca torna la festa di Sant’Ermete: quattro giorni tra stand gastronomici, musica e fuochi d’artificio

Cogoleto. Torna la festa patronale dedicata a Sant’Ermete di Sciarborasca, sulle alture di Cogoleto. La manifestazione, organizzata dalla Croce d’Oro, si svolgerà a partire dalle 18.30 di sabato 24 agosto nelle piazze Sant’Ermete e Don Pastorino proseguendo fino a mercoledì, giorno del santo patrono, con la processione e lo spettacolo pirotecnico.

Quattro giorni di festa tra stand gastronomici che serviranno focaccette classiche e farcite, cena sotto le stelle, musica e animazione per bambini. Sabato, come detto, si inizia con l’apertura degli stand (dalle 19.30) e si prosegue con il concerto dei Trilli, in programma alle 21.30.

