Al via venerdì la CarraraBierFest

Domani, venerdì 23 agosto alle 18 prenderà ufficialmente il via la nuova edizione della CarraraBierFest, la mitica Festa della Birra di Carrara che da quasi mezzo secolo è uno degli eventi più attesi non solo nella nostra città e provincia, ma in tutto il comprensorio ligure-apuo-versiliese. La cerimonia di inaugurazione vedrà la Sindaca Serena Arrighi cimentarsi nell’apertura della prima botte di birra coadiuvata dal mastro birraio della NordBrau, lo storico birrificio di Ingolstadt da sempre fornitore ufficiale della Festa di Carrara. Alla cerimonia, oltre alle principali autorità locali, parteciperà anche una delegazione della Città gemellata composta dal Consigliere Comunale di Inglostadt Klaus Mittermaier e dalla funzionaria del Comune Signora Melanie Kuhnel cui si aggiungerà anche l’altro Consigliere Comunale Christian De Lapuente. Con l’apertura della prima botte inizieranno a sgorgare, nelle due birrerie appositamente allestite all’interno del piazzale della Festa, le diverse qualità di birra (bionda, scura, Weissel, analcolica) che la NordBrau ha portato direttamente da Ingolstadt in apposite cisterne e fusti per mantenerne la fragranza e la temperatura ottimale. La birra accompagnerà le specialità gastronomiche proposte dalla cucina anch’essa appositamente allestita

all’interno della Festa.

Il menu sarà quello tradizionale con i generi tipici delle Feste della birra tedesche e quindi stinco di maiale, cotoletta fritta, wurstel con crauti, formaggio emmenthaler e speck, patatine fritte e insalata di patate, strudel e frittelle di mele. Come da tradizione, sarà presente anche l’angolo della ristorazione italiana, con la pizza e gli sgabei preparati da “Gianin”. Oltre che dalla birra e dalle specialità gastronomiche, la tipica atmosfera bavarese sarà assicurata dall’intrattenimento musicale che sarà offerto dal gruppo Belle Bavaria Blaskapelle, orchestra proveniente direttamente da Ingolstadt composta da 12 elementi, con il repertorio tipico delle feste bavaresi con l’aggiunta di musica e canzoni italiane e internazionale evergreen. Purtroppo quest’anno mancheranno alcuni personaggi che erano diventati veri e propri protagonisti delle passate edizioni della Festa, il mitico Felix, il cantante Jodler amatissimo dal pubblico che è recentemente scomparso, e l’amico Charlie che sul palco piccolo dirigeva il quartetto di musicisti di Ingolstadt, impossibilitato a partecipare per motivi di salute.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com