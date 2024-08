Confartigianato ha incontrato il nuovo comandante della Guardia di Finanza Massimiliano Re

Lotta all’abusivismo e al lavoro nero nel settore turistico e dei servizi alla persona, monitoraggio economico per evitare infiltrazioni criminali, rapporto di stretta collaborazione per favorire lo sviluppo delle imprese e del territorio: questi gli obiettivi all’ordine del giorno dell’incontro tenutosi tra Confartigianato La Spezia e il nuovo Comandante provinciale della Guardia di Finanza Col. Massimiliano Re. Il nuovo comandate della Guardia di Finanza, originario della provincia di Milano, è laureato in giurisprudenza e in scienze della sicurezza economica e finanziaria; ha frequentato l’Accademia della Guardia di Finanza dal 1992 al 1997, ha ricoperto nel corso della carriera numerosi incarichi operativi nelle province di Salerno, Sondrio, Milano, Torino, Roma, Reggio Calabria e Aosta.

La delegazione di Confartigianato, composta dal Presidente Paolo Figoli, dal direttore Giuseppe Menchelli, da Rudy Biassoli, Presidente Piccola Impresa e dal responsabile categorie Nicola Carozza ha incontrato il colonnello, Massimiliano Re che è da poco succeduto al Col. Benedetto Labianca, diventato Addetto al Gabinetto del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Il presidente Paolo Figoli e il direttore Giuseppe Menchelli hanno fatto una panoramica sull’economia spezzina, la crescita esponenziale del turismo, i problemi della cantieristica, la crisi di alcuni settori storici. Grande attenzione al tema dell’abusivismo, che penalizza l’attività di estetica, l’acconciatura, i fotografi, affittacamere, case vacanze, taxi e noleggi di auto e natanti. Nel corso dell’incontro il colonnello Massimiliano Re ha dimostrato una buona conoscenza del territorio e delineato le principali direttrici della sua azione. Il colonnello ha confermato la volontà di un lavoro sinergico tra l’Associazione di via Fontevivo e la Guardia di Finanza, auspicando incontri e una fattiva collaborazione per tutelare le imprese sane e oneste contro la concorrenza sleale.

