Elezioni regionali, anche Indipendenza sarà presente sulla scheda con il suo simbolo

“Il movimento Indipendenza sarà presente con il proprio simbolo alle prossime elezioni regionali in Liguria”. Lo afferma il segretario nazionale di Indipendenza Gianni Alemanno, oggi a Genova a presiedere il coordinamento regionale del partito.

“Saremo alternativi sia al centrosinistra che al centrodestra che negli anni hanno portato al disastro la sanità ligure, impoverito il tessuto economico sociale, tradito i balneari e le partite Iva, disatteso le promesse sulla sicurezza, sulla scuola, sul welfare, sul lavoro, ma soprattutto non hanno mantenuto le tante promesse fatte ai cittadini liguri. Ci vuole più Indipendenza per agire senza i vincoli e i diktat romani, ci vuole più sovranismo sociale per tutelare gli interessi dei liguri. Lavorare, lavorare e lavorare, queste saranno le nostre parole d’ordine, le chiacchiere le lasciamo agli altri”, ha concluso nel suo intervento il coordinatore provinciale della Spezia Alessandro Rosson.

