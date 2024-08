Savona. Starfilm Liguria organizza un casting, il giorno 26 agosto, dalle 10 alle 14, presso la propria sede in Corso Vittorio Veneto, a Savona, per un film internazionale della società “Ahora! Film” di prossima produzione in Liguria.

Si ricercano le seguenti figure: “ragazzi tra i 20 e i 30 anni che abbiano residenza in Liguria, con un minimo di esperienza di recitazione e conoscenza di inglese e tedesco”.

