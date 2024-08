Giacomo Badoino lascia il calcio giocato dopo 33 anni al Pontelungo: “Il mio cuore è sempre rimasto granata”

“Mi levo la maglia per l’ultima volta, la piego per bene anche se non sono pronto a dire basta e forse non lo sarò mai”, queste le ultime parole con cui, Francesco Totti, ha annunciato l’addio alla Roma e al calcio giocato e che, probabilmente, tutti i giocatori arrivati alla fine della loro carriera hanno ricordato o pensato in quegli ultimi frangenti. Si cerca di rallentare il tempo, di godersi quegli ultimi istanti perchè si, questa volta sai che sono gli ultimi. Quindi allacci con molta cura gli scarpini, rispondi ‘presente’ per l’ultima volta all’arbitro, carichi per l’ultima volta la squadra, per sudare insieme l’ultima maglietta ufficiale della tua vita.

Giacomo Badoino, capitano del Pontelungo e bandiera del club granata, ha annunciato l’addio al calcio giocato. Trent’anni nello stesso club, nel quale gioca e cresce fin da piccolissimo, all’età di soli 3 anni. In un calcio in cui le bandiere sono solamente un lontano ricordo, per Giacomo contava solamente giocare con il colore granata sul petto. Badoino arriva a 33 anni riuscendo, da capitano, ad alzare il tanto agognato trofeo del campionato di Prima Categoria e la Coppa Liguria nello stesso anno, oltre a calcare i campi di Promozione classificandosi alla sesta posizione.

