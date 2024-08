Gli ottant’anni della Madonna della Guardia di Molicciara

Come sempre saranno molti i fedeli che confluiranno a Molicciara anche da parrocchie circostanti per la festa della Madonna della Guardia di cui quest’anno ricorre l’ottantesimo anniversario. Per l’occasione la chiesa del S. Cuore è stata addobbata in maniera particolare ed è stata allestita una piccola mostra fotografica in tema. Una novena introdurrà alla festa di giovedì 29 agosto. La Messa delle 11 sarà celebrata da Mons. Roberto Filippini, vescovo emerito di Pescia. La sera, Mons. Marino Navalesi, vicario della diocesi di Massa Carrara-Pontremoli, presiederà i Vespri che precedono la tradizionale processione che quest’anno percorrerà le strade della frazione di Palvotrisia (il percorso misura 5 km). Presterà servizio la Banda musicale di S. Stefano Magra. I fuochi d’artificio concluderanno la giornata. Negli ultimi tre giorni della novena proporranno una meditazione mariana tre sacerdoti diocesani: don Franco Pagano, don Pietro Cattaneo e don Luca Pescatori. Un impegno notevole per la vasta parrocchia del Piano di Castelnuovo Magra guidata da don Andrea Santini, che si avvale della collaborazione di tanti volontari e volontarie che hanno organizzato anche una bella pesca di beneficenza.

