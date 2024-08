Il presidente degli Infermieri: “Il nuovo ospedale è il grande assente. Occorre uno sforzo da parte di tutta la politica”

“A fine mandato desidero ringraziare tutti coloro che, all’interno del gruppo professionale e come consulenti esterni hanno permesso l’attività e, nel saluto, ricordo che, usando tutte le possibilità concesse agli Ordini (limitate: ad esempio, in materia di rinnovi contrattuali questi enti sono del tutto estranei) l’OPI spezzino è stato ad oggi l’unico, in Italia, a costruire un Dossier Formativo di Gruppo (DFG) , cosa che ha permesso ai duemila iscritti un importante aiuto sul debito formativo obbligatorio, pari a trenta crediti ECM per il triennio 2023-2025 (programma di Educazione Continua in Medicina, legge 229 /99)”. Lo afferma il presidente uscente dell’Ordine delle professioni infermieristiche Francesco Falli, giunto ormai alla scadenza del quarto anno del suo mandato.

“Oltre alla formazione accreditata, sempre gratuita ed effettuata anche in piena pandemia, con l’acquisto di una piattaforma informatica per la formazione a distanza, l’OPI spezzino ha promosso la formazione specialistica di alcuni suoi iscritti in Master di 1° livello, con borse di studio messe a bando in questi quattro anni; ed ha lavorato molto sul contrasto alle aggressioni ai sanitari (la categoria più colpita, dati del Ministero Salute, è quella degli infermieri), con iniziative di varia natura che hanno contribuito alla riattivazione del punto di Polizia di Stato al vecchio Sant’Andrea: qui – tiene a specificare Falli – corre l’obbligo di ricordare, fra gli altri, due donne delle nostre istituzioni che hanno molto aiutato su questo fronte: Maria Luisa Inversini, prefetto, e Lilia Fredella, questore (oggi al ministero degli Interni)”.

