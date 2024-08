Sono un vostro lettore,

Volevo porre alla vostra attenzione la situazione attuale in via della Lobbia, stradina molto stretta a doppio senso di circolazione. Non è proprio possibile creare un senso unico con sbocco verso Favaro alto o la Pieve all’altezza ingresso tunnel variante Aurelia?Ormai auto e moto ne circolano parecchie anche qua e ogni volta bisogna fare i salti mortali per fare manovra e cercare un buco per passare gli uni o gli altri.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com