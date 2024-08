Le Grazie in lutto, domani il funerale del presidente emerito Giovanni Pegazzano

Giorno di lutto per il borgo delle Grazie in occasione dei funerali del compianto Giovanni Pegazzano, presidente emerito del nostro ente dopo esserne stato alla guida per trentuno anni, ci ha lasciati ad 81 anni. La cerimonia si terrà domani mattina, venerdì 23 agosto, alle 10, presso la chiesa di Nostra Signora delle Grazie. Con lui il borgo delle Grazie dice addio ad una delle figure più importanti della nostra comunità. In queste ore centinaia di attestazioni di stima e di ricordo della persona e del suo impegno sono giunte alla famiglia e all’Associazione da privati, enti, associazioni e istituzioni. Un esempio concreto di quanto egli fosse stimato e di quanto il suo lavoro, a favore della comunità, fosse apprezzato. La Pro Loco delle Grazie rinnova il proprio cordoglio e si stringe nel ricordo alla famiglia, agli amici, a tutti coloro che come noi hanno saputo apprezzarlo e volergli bene.