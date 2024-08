Lettere/ “Asl-4, visita dermatologica fissata a dicembre, ma del 2025”

Da Claudio Toso

Con la presente vorrei fare una domanda alla blasonata classe politica e ai dirigenti sanitari che spesso vantano di aver raggiunto nella sanità della nostra Liguria risultati in termini di servizi e qualità degni di nota, nonché di aver “i conti in ordine “…. beh cari signori, ascoltate questa….ieri abbiamo cercato di prenotare alla Asl-4 una visita dermatologica per mio figlio, volete sapere quando ci avrebbero fissato la visita…. a dicembre….. ma non tra 4 mesi…. dicembre 2025..incredibile e imbarazzante!! In un paese normale questa cosa non dovrebbe esistere!!Alle nostre perplessità l’addetta ci ha risposto che la colpa è delle liste bloccate e per il fatto che il medico non ha prescritto l’urgenza…e altre improvvisate scuse ..Ovviamente non abbiamo prenotato la visita e ci rivolgeremo a un professionista privatamente ovviamente spendendo qualche centinaio di euro…..perché per la salute il sacrificio è sacrosanto, ma penso a chi si trova a fare i conti con poche risorse economiche e magari non ha l’opportunità di rivolgersi altrove… e quante di queste persone in futuro dovranno affrontare malattie e problemi seri di salute solo per aver atteso una visita o un esame diagnostico oltre un anno dopo la prescrizione…. una vergogna per un paese civile e un paese che esige dai suoi cittadini di pagare il livello di tassazione più alto d’Europa….

