“L’incidente di Piombino fa riflettere sul rigassificatore di Panigaglia. Perché esporre una città intera a questi rischi?”

Esprimiamo la nostra solidarietà e vicinanza ai piombinesi che hanno vissuto momenti di paura a causa dell’incendio sviluppatosi il 20 agosto in porto, a bordo di un traghetto per l’Elba. Non si conosce ancora esattamente la dinamica dell’incidente ma

quello che sappiamo è che il traghetto si trovava a poche centinaia di metri da una gasiera che in quel momento stava trasferendo il gnl alla nave rigassificatrice che è ormeggiata in banchina. Per fortuna tutto è andato bene grazie anche alla professionalità e alla prontezza dei vigili del fuoco che hanno provveduto a evacuare il traghetto e mettere in sicurezza tutti i passeggeri.

Ma ci domandiamo: andrà sempre così bene? Perché esporre una città intera a questi rischi? Domanda che vale anche per il rigassificatore di Panigaglia che opera a poche centinai di metri dalle abitazioni e davanti al quale, a due o trecento metri di distanza, transitano navi passeggeri, navi portacontainers, navi militari e imbarcazioni da diporto. Il rigassificatore di Panigaglia è dotato di un Piano di Emergenza Esterno che abbiamo sempre giudicato insufficiente, quello di Piombino non ha neppure un PEE. Inoltre sia il porto della Spezia che quello di Piombino mancano di un Piano di Emergenza per l’intera area portuale e relativo Rapporto di Sicurezza. Il mancato incidente a Piombino così come il mancato incidente di un anno fa a Panigaglia dimostrano l’estrema necessità di questi Piani ed anche la necessità che i Prefetti provvedano a pianificare per la popolazione che vive in prossimità di impianti Seveso, impianti a rischio di incidente rilevante, esercitazioni in scala reale e piani di evacuazione.

