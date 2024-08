“In occasione di tutte le partite che lo Spezia Calcio disputerà presso lo Stadio “A. Picco” ed, in ogni caso, di tutte le gare casalinghe, tutti gli esercizi in forma fissa ed ambulante, che si trovano nell’area compresa fra Via dei Pioppi, Viale Fieschi (tratto viale Amendola – Via dei Buggi), Via Baracchini e Via XV Giugno, non potranno vendere per asporto, né somministrare bevande alcoliche con gradazione superiore ai 5,5 gradi”. E’ il contenuto dell’ordinanza emanata oggi dal Prefetto della Spezia e che sarà valida per l’intera stagione calcistica dello Spezia. “Non potranno altresì vendere per asporto – si legge ancora – bevande in contenitori di vetro o metallo. Analogamente, all’interno dell’impianto sportivo, ad integrazione di quanto previsto dal Regolamento d’uso, è vietata la vendita per asporto, nonché la somministrazione di bevande alcoliche con gradazione alcolica superiore a 5,5 gradi. E’ vietata anche la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o metallo, nonché in contenitori di plastica se non privi di tappo. E’ consentita la commercializzazione di bevande solo in bicchieri di plastica leggera e carta, ad eccezione dell’area “Ospitalità” della Tribuna d’Onore. Tali divieti saranno in vigore dalle tre ore antecedenti l’inizio degli incontri di calcio e sino a un’ora successiva al termine degli stessi”.

L’articolo Per tutto il campionato dello Spezia stop alla vendita di bevande con più di 5,5 gradi proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com