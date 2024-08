Primo test in famiglia per lo Spezia Women nel ritiro di Castelnuovo Magra

Prima partitella undici contro undici per lo Spezia Women nel ritiro di Castelnuovo Magra. Buone indicazioni per lo staff e Mister Salterio, soprattutto da parte delle giovanissime aggregate alla prima squadra. Tutte disponibili e applicate per capire i modi di lavoro e le idee del nuovo mister. Carte mischiate e spazio a tutte, ora arriveranno tre sfide in preparazione all’esordio del campionato il 15 Settembre. Sabato a Genova contro il Genoa, mercoledì a Pietrasanta e sabato 31 a Castelnuovo contro la Lucchese che disputa l’Eccellenza Toscana.

