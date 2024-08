Regionali, il primo candidato presidente ufficiale è Nicola Morra

Genova. Mentre centrodestra e centrosinistra sembrano impegnati in una melina infinita sul candidato presidente alle prossime elezioni regionali, è Uniti per la Costituzione ha “uscire” il primo nome ufficiale: si tratta di Nicola Morra, ed ex presidente della commissione parlamentare antimafia.

L’annuncio è arrivato questa mattina da Mattia Crucioli, consigliere comunale ed ex senatore di UpC. “Raccoglieremo le firme per partecipare alle elezioni regionali liguri – dice – il candidato governatore sarà Nicola Morra”.

