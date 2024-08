Rifiuti abbandonati nell’area pic-nic del Pian di Stella, l’indignazione del sindaco Castellini

Stella. C’è anche un asciugamano tra i rifiuti sparsi nel verde del bosco. “Sono estremamente indignato, oltre che arrabbiato, per le foto che mi stanno arrivando dalla nostra area picnic del Pian di Stella che per chi non lo sapesse si trova all’interno del Parco Beigua-Unesco Global Geopark”. Andrea Castellini, sindaco di Stella, non usa mezzi termini. Ecco le foto che mostrano lo stato in cui è stata trovata la zona. Rifiuti sparsi.

“La totale mancanza di rispetto di coloro che hanno lasciato questi scempi deve farci iniziare davvero riflettere sull’’ indifferenza e sulla superficialità di determinati individui che non capiscono che l’educazione e il rispetto della natura dovrebbe essere al primo posto, sempre” continua il primo cittadino.

