Spotorno. Allarme incendio. È scattato questa sera (22 agosto), a Spotorno.

Stando a quanto riferito, le fiamme sono divampate, per cause ancora da accertare (una delle ipotesi è che sia stato causato dal malfunzionamento di un monopattino elettrico lasciato in carica), all’interno di un garage situato in via Laiolo.

