Con un ribasso del 10,18% dell’offerta economica, la ditta GAM – Gonzagarredi Montessori si è aggiudicata la gara per la fornitura di arredi scolastici del nuovo polo scolastico Poggi-Carducci che sarà per essere completato a Sarzana. A fine marzo infatti il Comune aveva acceso un mutuo specifico da 400mila con Cassa Depositi e Prestiti avviando così la gara europea gestita dalla Stazione Unica Appaltante Provinciale. I verbali poi trasmessi a Palazzo Roderio a fine luglio hanno evidenziato come “l’unico e miglior offerente” sia risultato essere l’operatore con sede nel Mantovano grazie ad un ribasso del 10,18% per una spesa che complessivamente ammonterà a 358.804 euro già disponibili sul Bilancio di Previsione 2024-2026 dell’Ente. Con la fornitura degli arredi prosegue dunque il rush finale verso l’apertura dei primi due padiglioni della nuova struttura in tempo per la ripresa delle lezioni fissata per il 16 settembre.

L’articolo Affidata la fornitura degli arredi scolastici per il nuovo polo Poggi-Carducci di Sarzana proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com