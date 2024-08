“Aladin” con i testi di Stefano d’Orazio e le musiche dei Pooh sul palco del Civico alla vigilia dell’Epifania

Sarà “Aladin”, uno spettacolo per grandi e piccini con testo di Stefano D’Orazio e musiche dei Pooh, ad inaugurare nel 2025 il cartellone degli appuntamenti al Teatro Civico della Spezia. Dopo “Grease”, in programma il 28 e il 29 dicembre 2024, il palcoscenico più importante della Città apre nuovamente al musical.

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: “Proseguono le anticipazioni del cartellone della prossima stagione del Teatro Civico”.

Domenica 5 gennaio 2025, vigilia dell’Epifania, andrà in scena in doppio appuntamento (alle 17 e alle 21) una storia avvincente, moderna e classica allo stesso tempo, con 18 brani musicali originali che assicurano divertimento ed emozioni ad un pubblico di ogni età.

Dopo il successo dell’edizione 2010 torna in scena un’edizione completamente rinnovata del musical tutto italiano nato da un’idea del compianto Stefano D’Orazio, indimenticabile batterista dei Pooh, e le musiche dei suoi “Amici per sempre” Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian. Interpreti principali nei ruoli di Aladin e Jasmine sono Eugenio Grandi e Angela Ranica; nel ruolo del Genio della lampada, Max Laudadio.

“Aladin” è una storia di amore e amicizia, di ribellione e di giustizia, in una cornice fiabesca arricchita da un pizzico di magia, dove i sogni più profondi possono diventare realtà.

Biglietti in vendita on line su Ticket One oppure presso il Botteghino del Teatro Civico (ingresso da via Carpenino), aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12 (il mercoledì anche dalle 16 alle 19)

Tel. 0187-727521 – email: info@teatrocivico.it

