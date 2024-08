Il Genoa chiude un nuovo arrivo a centrocampo: si tratta di Fabio Miretti dalla Juventus in prestito secco. Il calciatore è atteso in città per effettuare le visite di rito.

Un nuovo rinforzo per Gilardino anche se deve recuperare la momento da un problema fisico dovuto a una frattura al piede. Con Allegri ha disputato 28 gare mettendo insieme 2 gol.

