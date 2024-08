Calcio, Serie D. Svelate le riconferme dell’Albenga

Albenga. A pochi giorni dalle amichevoli contro Taggia e Pontelungo, ecco arrivate le riconferme ufficiali da parte del club ingauno. Con un post caricato sui social, la squadra ingauna ha reso noti i primi 7 giocatori che prenderanno parte alla stagione 2024/25 con lo stemma bianconero cucito sul petto.

Partendo dai pali, confermati il duo dei portieri Bisazza e Salvato. Doppia conferma anche in difesa e in attacco, dove si possono ritrovare Galliani e Legal nel reparto arretrato; La Vecchia e Di Stefano confermati in attacco. Unico centrocampista confermato sarà Tesio, uno dei giocatori più presenti nella scorsa annata.

